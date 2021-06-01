01 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР
Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Лукашенко раскрыл содержимое взятого на встречу с Путиным чемодана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез с собой на встречу с Владимиром Путиным в Сочи.

По словам Лукашенко, в нем были аналитические материалы белорусских спецслужб, в том числе о внешнеполитической ситуации. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, ЕС и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства.

Белорусский лидер отметил, что если бы эта информация оказалась в открытом доступе, "много было бы разговоров", сообщает БелТА.

Лукашенко также добавил, что никаких документов "о самолете, об этих террористах, которых мы сняли с самолета" там не было, так как материалы были подготовлены до этих событий.

Очередные переговоры Лукашенко и Путина состоялись в Сочи 28-29 мая. Сообщалось, что одной из тем обсуждения вчера стали события после посадки в Минске самолета Ryanair. Происходящее главы назвали "всплеском эмоций" и подчеркнули, что их встреча была запланирована до этого события.

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Теги: александр лукашенко, владимир путин



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