Лукашенко раскрыл содержимое взятого на встречу с Путиным чемодана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез с собой на встречу с Владимиром Путиным в Сочи.

По словам Лукашенко, в нем были аналитические материалы белорусских спецслужб, в том числе о внешнеполитической ситуации. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, ЕС и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства.

Белорусский лидер отметил, что если бы эта информация оказалась в открытом доступе, "много было бы разговоров", сообщает БелТА.

Лукашенко также добавил, что никаких документов "о самолете, об этих террористах, которых мы сняли с самолета" там не было, так как материалы были подготовлены до этих событий.

Очередные переговоры Лукашенко и Путина состоялись в Сочи 28-29 мая. Сообщалось, что одной из тем обсуждения вчера стали события после посадки в Минске самолета Ryanair. Происходящее главы назвали "всплеском эмоций" и подчеркнули, что их встреча была запланирована до этого события.