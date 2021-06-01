Тюменского коммуниста оштрафовали за участие в форуме "нежелательной организации"

Тюменского коммуниста Антона Чупрунова оштрафовали на 8 тыс. руб. за участие в форуме "Муниципальная Россия", который состоялся в марте в Москве. Об этом Накануне.RU сообщил сам коммунист.

"Меня оштрафовали по 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). на 8000 рублей. Буду оспаривать", - прокомментировал он.

Ранее Чупрунов также получил предупреждение от Тюменского обкома КПРФ. Это наказание - минимальное. Как отмечала глава тюменского обкома КПРФ, депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, обком мог также принять решение о строгом выговоре и даже исключении из партии за участие в мероприятии посторонней организации.

Напомним, общее число задержанных на форуме составило порядка 200 человек, в том числе был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В отношении всех участников были возбуждены административки по 20.33 КоАП РФ.