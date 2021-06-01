В Сургутском районе установили новый наплавной мост: по нему могут запустить двустороннее движение

В Сургутском районе на реке Лямин запустили движение по новому наплавному мосту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района. Необходимость реконструкции моста неоднократно подчеркивал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Работы по возведению моста проходили накануне. В непростых погодных условиях (шел сильный дождь) 20 рабочих установили конструкцию и на это им потребовалось всего лишь 10 часов. Обслуживать понтонную переправу будет "Речной порт Нижневартовск". Компания выиграла аукцион и заключила госконтракт с региональным Управлением автомобильных дорог. Стоимость контракта порядка 130 млн руб.

По словам гендиректора "Речной порт Нижневартовск" Елены Федоровой, старая переправа уже "технически и морально устарела".

"По техническим характеристикам этот мост не слишком отличается от предыдущего. Главное его преимуществом в том, что он новый. Тот мост, который был, уже морально устарел. Ему более 30 лет", - отметила она.

Вес конструкций нового моста составляет около 60 тонн, это на 20 тонн меньше предыдущего.

Их заказали на судостроительном заводе в Томской области, в поселке Самуськи. Теплоходами конструкции отбуксировали из Томска до Нижневартовска (это 1100 километров). В Нижневартовске провели техническое освидетельствование и отправили в Сургутский район.

Впрочем, новизна моста – не единственный его плюс в сравнении с прошлой конструкцией. Он длиннее на 10 метров (вместо 140 метров - 150), что обеспечит более плавный заезд для автомобилистов. Ширина моста – 12 метров 17 сантиметров, то есть новый мост шире старого на четыре метра.

По словам Елены Федоровой, в будущем это позволит отказаться от реверсивного движения и разрешить двухстороннее движение. Мост легче разбирать – на нем нет никаких лишних надстроек, меньше дополнительных конструкций, сцепка между баржами проще.

Гендиректор "Речной порт Нижневартовск" подчеркнула также, что конструкция предназначена именно для проезда автотранспорта. Грузы по нему перевозить нельзя.

За ходом работ по возведению конструкции наблюдали представители администрации Сургутского района. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой также отметил, что необходимость замены моста действительно назрела.

"Надо менять, потому что у этого моста уже и днище сгнило, да и сама эта конструкция не специализированная, а приспособленная для понтонной переправы. Состояние и вид у нее уже не очень, плюс проблемы свести-развести, она тяжелая достаточно, маломобильная. Три года назад у нас вообще проблема была. В 2018 году сорвало переправу и почти неделю не могли ее поставить. Сейчас хороший легкий наплавной мост будет", - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В ближайшее время пройдет приемка моста заказчиком. Замглавы Алексей Савенков отметил, что решать судьбу старой переправы будет собственник. За новым мостом – будут наблюдать.

"Посмотрим, как он будет в эксплуатации. Самый интересный момент здесь – это когда его будут разводить в ноябре, потому что проблема с разводкой наплавного моста как раз в осенний период, когда шуга идет. Этот мост чем отличается от предыдущего понтонного моста: он трех секционный (предыдущий был двух секционный), соответственно насколько выдержат замки под давлением ледяной шуги, и как оперативно сработают службы. Вот это мы будем смотреть уже в ноябре", - отметил он.