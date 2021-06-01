01 Июня 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
(2019) | Фото: youtube.com

Рамзан Кадыров увеличил свои доходы за два года в 50 раз

44-летний глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым богатым руководителем региона в России – в декларации о доходах за 2020 год он указал сумму в 381 млн руб. Российские СМИ подсчитали, что эта цифра покрывает совокупные доходы всех остальных участников первой десятки губернаторов-богачей.

Также в собственности у Кадырова есть земельные участки общей площадью более 30 тыс. кв. м и дом на 2,3 тыс. квадратов.

Примечательно, что Кадыров богатеет очень стремительно. Так, в 2018 году в его декларации значился доход всего в 7,5 млн руб.

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Теги: рамзан кадыров, доходы, богатство



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