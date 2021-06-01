01 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Общество Свердловская область
автобус, инвалид, знак, престарелый (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Екатеринбург станет удобнее для горожан с ограниченными способностями

Екатеринбуржцам с ограниченными способностями станет намного проще жить в уральской столице. Городские власти утвердили перечень мер по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг на 2021-2024 гг. Соответствующее постановление подписано в администрации Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, муниципалитет преследует цель обеспечить инвалидов возможностью беспрепятственно пользоваться услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта, торговли и бытового обслуживания. К примеру, планируется увеличить количество пандусов, специальных туалетных комнат, поручней и расширить дверные проемы в значительной доле муниципальных учреждений культуры.

В учебных заведениях, которые предусматривают совместное обучение с детьми-инвалидами, будут реализованы мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. Помимо этого, власти проверят объекты транспортной инфраструктуры на предмет соблюдения требований к обеспечению беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями.

Часть улиц города также будет адаптирована для передвижения инвалидов. Участки будут обеспечены безбарьерным сопряжением тротуаров с проезжими частями улиц, тактильной плиткой на переходах, пандусами и так далее. Кроме этого, в городе увеличится количество объектов бытового обслуживания населения с отдельной входной группой, доступных для инвалидов.

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Теги: инвалид, Екатеринбург, доступность



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