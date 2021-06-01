01 Июня 2021
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египет шарм-эль-шейх аэропорт (2011) | Фото: Накануне.ru

Песков отказался называть дату возобновления авиасообщения с Египтом

Российские специалисты проинспектировали условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, сообщили в Кремле.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, окончательное решение примет оперштаб правительства после того, как будут сделаны все доклады.

Точные даты он называть не стал, отметив, что это прерогатива оперштаба, передает ТАСС.

Накануне Россия до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с Турцией и Танзанией. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров пообещал открытие Египта, но с этим направлением у российских властей до сих пор никакой конкретики нет.

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Теги: дмитрий песков, египет



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