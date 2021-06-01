01 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обанкротившийся завод радиоаппаратуры рассчитался с долгами по зарплате

В Екатеринбурге погашены долги по заработной плате перед сотрудниками ОАО "Завод радиоаппаратуры".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2020 года предприятие было признано несостоятельным (банкротом). Проверка показала, что на заводе образовалась задолженность перед 63 работниками на сумму более 2 млн рублей.

В мае исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Вадим Чукреев встретился с представителями ОАО "Завод радиоаппаратуры". Был заслушан председатель трудового коллектива, конкурсный управляющий, а также исполнительный директор организации.

В итоге Чукреев объявил предостережение конкурсному управляющему. Как отметили в прокуратуре, в настоящее время задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

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Теги: завод, банкрот, прокуратура, Екатеринбург



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