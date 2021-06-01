01 Июня 2021
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Политика В России Москва
Михаил Мень (2018) | Фото: Госдума

Мень подал в отставку с поста аудитора Счетной палаты

В среду, 2 июня, Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты России Михаила Меня. Сегодня стало известно, что Мень подал соответствующее заявление, его поддержал президент России Владимир Путин.

Михаил Мень находился под следствием до весны этого года, когда уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности. По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Хотя дело прекращено, истечение срока давности не является реабилитирующим обстоятельством, так что работа в СП для Меня представлялась едва ли возможной.

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате назначить на место Меня первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. "Наталья Александровна Трунова написала заявление об отсутствии у нее ограничений, препятствующих назначению на указанную должность. Предлагаю внести на Совет палаты предложение о внесении президенту РФ указанной кандидатуры", - сказал на заседании первый зампред комитета Сергей Иванов.

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Теги: михаил мень, отставка, счетная палата



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