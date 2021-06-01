ФАС будет регулировать тарифы всех крупных ТЗК в российских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба России будет регулировать тарифы для всех крупных топливозаправочных компаний (ТЗК), работающих в аэропортах.

"Это позволит создать условия для конкуренции на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованное увеличение тарифов на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также, в свою очередь, окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний", - говорится в сообщении ФАС.

Служба пришла к выводу, что ее вмешательство необходимо, после совместной проверки с прокуратурой. "Выяснилось, что ряд ТЗК, обладающих признаками естественных монополий, устанавливает тарифы на свои услуги самостоятельно, что нарушает действующее законодательство.

В список монопольных компаний, тарифы которых регулирует ФАС, дополнительно внесены шесть ТЗК из регионов, одна ТЗК из Московской области. Также в список включенные девять главных операторов аэропортов, пассажиропоток в которых составляет не менее 250 тыс. в год.