Оппозиционные фракции не поддержали закон о "приземлении" Facebook и Google

Госдума в первом чтении силами "Единой России" приняла законопроект, который обязывает крупные иностранные соцсети иметь в России юридические филиалы – в противном случае им может грозить блокировка.

Авторами законопроекта выступили "единороссы" из комитета по информполитике: Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Антон Горелкин, компанию им составил сенатор Алексей Пушков.

Представивший законопроект глава комитета Александр Хинштейн заявил, что "проблема широко известна". "Нужно установление диалога с иностранными интернет-компаниями. Пока выстроить с ними диалог не получается. Наглядный пример – замедление соцсети Twitter", - заявил депутат.

По его словам, законопроект требует от иностранных компаний сделать три вещи: завести "личный кабинет" на сайте Роскомнадзора (читай – зарегистрироваться), завести на сайте форму обратной связи с российскими пользователями, завести филиал с действующим юрлицом на территории России.

Требования будут распространяться на компании, чья суточная аудитория на протяжении последнего полугода превышает 500 тыс. посетителей. По словам Хинштейна, сейчас насчитывается 20 таких иностранных компаний. Все они проигнорировали приглашение на обсуждение законопроекта.

"Негласно для себя мы этот закон назвали "приземлением". Мы прописываем и меры экономического понуждения к "приземлению". Мы выбрали прозрачные действия, которые не ущемляют права пользователей", - заявил Хинштейн.

Компаниям грозят следующие меры: информирование пользователей информационного ресурса о нарушении законодательства РФ; запрет на распространение рекламы об информационном ресурсе; запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе; запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса; запрет на поисковую выдачу; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных; частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.

Хинштейн заявил, что готов держать пари, мол, ни одна из "страшилок" не будет применена. "Это не репрессивный закон. Я готов пари поставить, что ни одна из страшилок, которые вы озвучили (оппозиционеры говорили о появлении цензуры – прим. ред.), не будут реализованы. Как не применяется ядерное оружие – это средство сдерживания", - заявил депутат.

В качестве примеров стран с демократическим устройством, где были введены подобные меры и их эффективно используют, Хинштейн привел Индию и Турцию. Последний пример депутат от КПРФ Алексей Куринный счел весьма сомнительным. "КПРФ не будет поддерживать этот законопроект. Ссылка на Турцию как пример правового, демократического государства – это не очень. Взять под контроль интернет – все, что осталось действующей власти сделать, чтобы перекрыть все иные точки зрения. Мы приняли несколько месяцев назад целый блок поправок в выборное законодательство, которые позволяют блокировать информацию о кандидатах и партиях в сети. Это попытка тотального контроля", - полагает Куринный.

Андрей Свинцов из ЛДПР объяснил, почему его партия не стала голосовать за законопроект: "Потому что не совсем это вовремя. У нас скоро выборы. Если Роскомнадзор начнет тормозить трафик соцсетей, которые не согласны с этим законом, это будет не очень правильно в момент выборов в Госдуму. В целом концепцию законопроекта мы поддерживаем. Огромное количество наших граждан ощутили дискомфорт при замедлении трафика в Twitter. Оппозиционные кандидаты останутся без возможности взаимодействия". Он добавил, что правящая партия и так занимает весь эфир на традиционном ТВ, а принимаемые законы – попытка взять под контроль и интернет, где осталась свобода высказываний.

Хинштейн, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что зарегистрировав в России юрлицо IT-Гиганты, подпадающие под условия налоговых преференций, недавно учрежденных в России, будут их получать. "Если это просто филиал соцсети – наверное, на них распространяться льготы не будут", - не очень четко сформулировал депутат. Также он отметил, что Яндекс – это российская компания, на нее правила распространяться не будут. А вот "Википедии" ко второму чтению сделают поправку – это некоммерческая компания, которая не зарабатывает на россиянах, считают авторы законопроекта.

"Google и Facebook за прошлый год заработали в России не менее 100 млрд руб., на эти деньги точно можно открыть филиал. Торговые площадки сообщают, что их обороты только выросли после открытия филиалов в России", - заявил Хинштейн, приведя в пример iHerb.

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