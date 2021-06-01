Ростех может выбрать новое название для "Суперджета" на всероссийском конкурсе

Ростех может провести конкурс и народное голосование по новому названию для самолета Sukhoi Superjet, также известного как "Суперджет". Об этом в интервью РБК заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы создаем новую модификацию "Суперджета" (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?", - сказал Чемезов.

Ребрендинг SSJ-100 может быть связан не только с появлением новой модели, но и с желанием уйти как минимум от двух ассоциаций. Во-первых, "Суперджет" попадал в крупные инциденты, такие как, например, пожар при посадке в аэропорту Шереметьево, когда погибли люди. Во-вторых, иностранное название как бы подчеркивает само содержание самолета – он в значительной части состоит из иностранных комплектующих и зависит от импорта.