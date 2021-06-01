01 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале школьницы избили сверстницу

В Верхнем Уфалее проводится доследственная проверка по факту избиения 13-летней школьницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Девочку избили две ее сверстницы. Видео избиения было размещено в Интернете.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что сначала школьницу ударила одна девочка и повалила на землю. Села на нее и схватила за шею. Когда первая обидчица отошла, и пострадавшая встала на ноги, к ней подошла вторая девочка и стала избивать. За дракой наблюдали другие подростки, которые снимали на видео избиение.

"За "стрелкой" на пустыре наблюдали около десятка таких же подростков. Они снимали процесс на видео, которое тут же запустили по социальным сетям и среди учеников своей параллели. Я обязательно туда поеду, уже запросила документы, это кошмар. И эта жестокость детей, она ведь не на ровном месте образовалось и не враз", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

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Теги: школьница, девочка, избиение, проверка,



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