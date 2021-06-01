01 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, голосование, Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

Бывший глава Екатеринбурга стал ответственным за оценку эффективности деятельности губернатора

Экс-глава Екатеринбурга, а на сегодняшний день первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский назначен главой комиссии "по мониторингу значений показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти". Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В комиссию также вошли замгубернатора Олег Чемезов, замминистра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также все министры и замгубернатора. Все они не только будут контролировать и анализировать действия областных органов власти, но и оценивать результаты выполнения поставленных задач. Заседания будут проводиться ежегодно.

Напомним, что по итогам праймериз "Единой России", Евгений Куйвашев оказался лидером среди тех, кого свердловчане хотели бы видеть в Госдуме.

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Теги: Высокинский, Куйвашев, комиссия



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