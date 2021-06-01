Владелец батута и предприниматель задержаны в Барнауле после ЧП с детьми

В Барнауле задержали предпринимательницу и владельца батута после инцидента с травмированием двух детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Предприниматель, оказывающая услуги проката, допрошена в качестве обвиняемой. Следствие будет просить об ее аресте.

Женщина подозревается в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

30 мая возле одного из торговых центров города лопнул батут, на котором находились дети. Их подбросило вверх, после чего они с большой высоты упали на трамвайные пути. Две девочки 3-х и 4-х лет получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что возбуждено еще одно уголовное дело после инцидента - против надзорных ведомств, которые должны были следить за технической исправностью аттракциона.