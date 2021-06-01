01 Июня 2021
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батут Курган (2016) | Фото:Накануне.RU

Владелец батута и предприниматель задержаны в Барнауле после ЧП с детьми

В Барнауле задержали предпринимательницу и владельца батута после инцидента с травмированием двух детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Предприниматель, оказывающая услуги проката, допрошена в качестве обвиняемой. Следствие будет просить об ее аресте.

Женщина подозревается в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

30 мая возле одного из торговых центров города лопнул батут, на котором находились дети. Их подбросило вверх, после чего они с большой высоты упали на трамвайные пути. Две девочки 3-х и 4-х лет получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что возбуждено еще одно уголовное дело после инцидента - против надзорных ведомств, которые должны были следить за технической исправностью аттракциона.

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Теги: батут, дети, барнаул



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