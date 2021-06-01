Экс-глава УМВД по Тюменской области оштрафован за взятку

Вынесен приговор приговор бывшему руководителю регионального УМВД Юрию Алтынову, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.

Алтынов оштрафован на 3,6 млн руб., ему пять лет запрещено занимать должности на госслужбе. Также он лишён звания генерал-майора полиции. Второй фигурант дела Валерий Калалб оштрафован на 1,6 млн руб. Оба остаются под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Алтынову вменяли получение взятки в виде "Iphone"-а, кожаной сумки "Монблан" и наручных часов фирмы "TAG Heuer". Он покинул пост в конце сентября того же года, это стало для его подчиненных неожиданностью. Алтынову грозило девять лет колонии.