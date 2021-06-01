01 Июня 2021
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Политика В России
смог, выбросы, экология (2018) | Фото: pixabay.com

Госдума приняла закон о выбросах парниковых газов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о выбросах парниковых газов.
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Согласно закону, с 1 января 2023 года предприятия, чья деятельность сопровождается значительными выбросами парниковых газов (более 150 тысяч тонн эквивалента углекислого газа в год), должны будут предоставлять о них ежегодный отчет. С 2024 года эта цифра снизится до 50 тыс тонн, то есть список предприятий, подпадающих под закон, еще больше расширится.

Также предполагается создать госреестр выбросов парниковых газов.

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что благодаря этому закону российским производителям больше не нужно будет платить трансграничный углеродный сбор, который дискриминирует российских экспортеров. Ведь европейский рынок является основным экспортным рынком.

Интересно, что углеродные выбросы как основная причина глобального потепления является лишь гипотезой, и не все ученые ее разделяют. Но климатическая повестка становится одним из главных факторов мировой политики.

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Теги: выбросы, углекислый газ



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