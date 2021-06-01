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Амкар, Махонин, Пылев, Чупраков, трехстороннее соглашение (2021) | Фото: permkrai.ru

ФК "Амкар" после официального возрождения получил первого спонсора

Футбольный клуб "Амкар" при поддержке правительства Прикамья получил своего первого спонсора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Трехстороннее соглашение с футбольным клубом сегодня заключили власти региона, и компания Winter Technologies Group, занимающейся вопросами зимнего содержания городских территорий, специализированной инфраструктуры, объектов стратегического назначения.

Подписи под документом поставили губернатор края Дмитрий Махонин, гендиректор компании Дмитрий Пылев и президент ФК "Амкар-Пермь" Валерий Чупраков.

Губернатор подчеркнул, что власти региона намерены оказывать клубу помощь в поиске спонсоров. Сегодня клубу ничто не мешает выступать на чемпионатах, однако нужна финансовая поддержка.

Амкар, Махонин, Пылев, Чупраков, трехстороннее соглашение(2021)|Фото: permkrai.ru

"Мы благодарны пермским компаниям, готовым ее оказать. Для каждого жителя Пермского края "Амкар" – это история спортивного успеха, добрая память преданных болельщиков. Мы хотим, чтобы на футбольных трибунах Перми и Прикамья снова была жизнь, чтобы в регионе выстроилась система подготовки профессиональных футболистов. Будем всем этим заниматься. Спасибо еще раз компании, которая первая выступила с инициативой по оказанию помощи нашему легендарному футбольному клубу", - прокомментировал он.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

7 августа 2020 г. "Амкар" был возрожден. Бренд "Амкар" был приобретен в краевую собственность.

Сегодня футбольный клуб начинает формировать тренерский штаб и подбирать игроков. Дебютный сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) России команда начнет уже в конце июля. Клуб намерен войти в Национальную футбольную лигу, второй по значимости дивизион.

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Теги: Амкар, клуб, профессиональная футбольная лига, футбольный клуб, спонсор



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