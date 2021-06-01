В Тюменской области вырос тариф на вывоз мусора

Регоператор ТКО в Тюменской области ООО "Тюменское экологическое объединение" (ТЭО) ввело в эксплуатацию последние объекты по обращению с ТКО, созданные в рамках концессионного соглашения. Теперь содержание новых мощностей придется оплатить потребителям.

Как сообщает департамент тарифной и ценовой политики региона, с 1 июля тариф составит 6 905,09 рубля за тонну (без НДС), что на 9,8% выше ранее установленного тарифа.

При этом ранее установленный льготный тариф для населения не изменился. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, рассчитанный по льготным тарифам, с 1 июля 2021 года составит 146,26 рубля с человека в месяц (+4,81 рубля) для МКД и 125,42 рубля с человека в месяц (+4,13 рубля) для частного сектора.

Соответственно, рост совокупного коммунального платежа у жителей области с 1 июля 2021 года не превысит 3,4%, отмечают в департаменте.