01 Июня 2021
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Пожарные, которые чудом спаслись от лесного пожара в Вагайском районе Тюменской области (2021) | Фото: t.me/umoora72

В Тюменской области пожарные час провели в ледяной воде, спасаясь от огня

В Тюменской области пожарные-десантники чуть не погибли во время тушения пожара в Вагайском районе недалеко от поселка Комсомольский, передает корреспондент Накануне.RU.

На тушение пожара десантники прибыли из соседней Свердловской области. В какой-то момент огнеборцев окружило пламя со всех сторон. Они пытались спастись в вырытых окопах, но после спрятались в небольшой речке.

В холодной воде спасатели провели около часа. Однако, несмотря на холод, мужчины бурно радуются своем спасению. Взять с собой мужчины успели только технику и документы.

"Живы!.. Две минуты назад чуть не сдохли. Живые остались! Дышать нечем", - кричат мужчины на видео. Пожарные отмечают, что огонь был страшным.


Видеозапись спасения в реке опубликовал в TikTok пользователь под ником vladimir88857. После этой видеозаписи были опубликованы еще несколько - в них показаны последствия произошедшего пожара.

Из видеороликов понятно, что оборудование десантников сгорело во время пожара. На кадрах видны фрагменты лопат, пил, взорванные консервы и различное оборудование пожарных.

В настоящий момент десантники уже вернулись в Свердловскую область.

Напомним, что в мае в Тюменской области сложилась сложнейшая ситуация с лесными пожарами, в регионе действовало более 60 пожаров площадью 24 тыс. га, они вплотную подходили к Тюмени, уничтожали садовые товарищества и угрожали предприятиям. На тушение горящих лесов приезжали пожарные из других регионов страны.

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Теги: лесной пожар, природный пожар, тушение пожара, пожарные, река, спасение



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