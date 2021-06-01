01 Июня 2021
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Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

"Нас точно отключат". Зеленский снова выступил против СП-2

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что после запуска "Северного потока-2" Россия "отключит" Украину, поэтому нужно любыми средствами воспрепятствовать достройке и запуску газопровода. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Но через три года этот контракт закончится. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский.

При этом он считает, что "Северный поток-2" нужен России для каких-то "торгов" по Крыму и Донбассу. И это "козырная карта" Москвы.

"Реально у них на руках флеш-рояль, который частично поддерживает еще и Европа", - добавил он.

Недавно Рада снова призвала США ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2". А МИД Украины пообещал бороться до конца.

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Теги: Украина, Северный поток, Владимир Зеленский



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