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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Подъезд, ул. Рассветная, 8, корпус 1 (2020) | Фото: Накануне.RU

Жалоба родителей убитого Росгвардией екатеринбуржца зарегистрирована в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу родителей жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного ровно год назад.

Напомним, мужчина был убит в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома по улице Рассветной. Сотрудники СОБР Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании Таушанкова, который до этого украл четыре рулона обоев стоимостью около 8 тыс. руб.

Позже силовики скрыли имена росгвардейцев, причастных к его гибели. А экспертиза показала, что в момент совершения кражи Владимир Таушанков был невменяем.

Ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Квартира на ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Как заявил сегодня адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи погибшего, жалоба родителей екатеринбуржца зарегистрирована в ЕСПЧ.

"Я очень рад быстрой регистрации Европейским Судом жалобы по делу Володи Таушанкова и надеюсь на скорую коммуникацию и вынесение постановления в пользу его пострадавших родителей", - написал Бушмаков на своей странице в Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, в конце апреля в Свердловском областном суде было оглашено постановление по итогам рассмотрения дела в отношении Таушанкова. В итоге оно было прекращено в связи с его смертью. При этом никто из родственников убитого на заседание не пришел.

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Теги: ЕСПЧ, Таушанков, жалоба, суд



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