01 Июня 2021
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Экономика В России
Разлив нефтепродуктов. (2021) | Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

За недостоверные сообщения о разливах нефти вводят штрафы – до 1 миллиона рублей

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о штрафах для компаний за сообщение недостоверных данных о разливах нефтепродуктов. Также крупные штрафы предусмотрены за отсутствие у компаний плана профилактики и ликвидации таких разливов. Законопроект был внесен правительством.

Напомним, при расследовании крупнейшей за последнее время аварии с разливом дизельного топлива в Норильске в прошлом году появлялась противоречивая информация о том, когда и в каком объеме информация о ЧП поступила в МЧС и другие госорганы. Дошло до того, что в "показаниях" представители "Норникеля" и МЧС путались на докладе у президента.

Теперь за отсутствие плана по профилактике и ликвидации разливов, за отсутствие системы мониторинга разливов и т.д. будут предусмотрены штрафы в размере до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении – до 500 тыс. с возможной приостановкой работы компании на 90 суток).

Недостоверные сведения о разливе топлива могут привести к штрафам до 500 тыс. руб. (при повторном нарушении – до 1 млн руб.).

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Теги: разлив нефти, штраф, профилактика



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