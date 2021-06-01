За недостоверные сообщения о разливах нефти вводят штрафы – до 1 миллиона рублей

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о штрафах для компаний за сообщение недостоверных данных о разливах нефтепродуктов. Также крупные штрафы предусмотрены за отсутствие у компаний плана профилактики и ликвидации таких разливов. Законопроект был внесен правительством.

Напомним, при расследовании крупнейшей за последнее время аварии с разливом дизельного топлива в Норильске в прошлом году появлялась противоречивая информация о том, когда и в каком объеме информация о ЧП поступила в МЧС и другие госорганы. Дошло до того, что в "показаниях" представители "Норникеля" и МЧС путались на докладе у президента.

Теперь за отсутствие плана по профилактике и ликвидации разливов, за отсутствие системы мониторинга разливов и т.д. будут предусмотрены штрафы в размере до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении – до 500 тыс. с возможной приостановкой работы компании на 90 суток).

Недостоверные сведения о разливе топлива могут привести к штрафам до 500 тыс. руб. (при повторном нарушении – до 1 млн руб.).