В Перми завершено расследование хищения сотен миллионов при строительстве зоопарка

В Перми завершено расследование уголовного дела о хищении 353 млн руб. при строительстве зоопарка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Окончательное обвинение, предъявленное четырем фигурантам, изложено на 250 листах, уточняет "РБК-Пермь". Отметим, в конце мая "РЖДстрой" объявило аукцион на поставку строительных материалов для пермского зоопарка.

Напомним, контракт на строительство первой очереди зоопарка был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 г. Отставание от графика составляет три года. 13 января 2020 г. строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде. Инспекция Госстройнадзора выдала краевому УКСу предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения. "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (2 вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц.