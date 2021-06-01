Госдума обяжет выделять зоны на приаэродромных территориях

Госдума во втором чтении приняла законопроект о приаэродромных территориях (ПАТ). Ко второму чтению в документ были внесены значительные изменения.

Так, предлагается сделать выделение зон обязательным, хотя первоначально предполагалась дать властям такую возможность, но не обязывать их к разграничиванию ПАТ.

В седьмой подзоне – самой близкой непосредственно к аэродрому – предлагается установить перечень ограничений на использование земельных участков. Сейчас в этой зоне нельзя только размещать объекты.

Еще одна поправка предусматривает установление ПАТ для еще непостроенных, только планируемых к строительству аэродромов и подобных сооружений (чаще, конечно, речь идет о расширении уже существующих аэропортов, например, строительстве новых ВПП). Ограничения, которые несут ПАТ, будут заноситься в схемы территориального планирования. Убытки гражданам и компаниям в таких случаях планируется компенсировать "в соответствии с земельным законодательством".

Этот пункт, впрочем, не будет иметь обратной силы, то есть уже построенные объекты сносить не будут, но только если они используются по назначению (речь, например, может идти об участках ИЖС).