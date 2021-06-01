"Люди живут дольше, но здоровыми дольше не остаются" - главный репродуктолог Минздрава

Никакие деньги, выделяемые на поддержку семей с детьми или на финансирование медицины, не могут сами по себе увеличить рождаемость и улучшить демографию, что для России из-за быстрого вымирания жизненно необходимо. Об этом рассказал на "Вести ФМ" директор НИИ урологии им. Лопаткина, главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью д.м.н. Олег Аполихин. Он связал вопросы медицины, рождаемости, демографии и сексуального поведения с будущим страны, которое внушает большую тревогу в свете ошибочной политики по указанным факторам.

Эксперт отметил, что основные средства вкладывались в технологическое обеспечение инструментов влияния на репродуктивные потери - младенческую смертность, материнскую смертность и т.п. Но это несущественный фактор. Из-за старения населения и крайне низкой рождаемости те, кто рождаются сейчас, будут физически не в состоянии поддерживать нынешних трудоспособных людей, когда они состарятся. Первых будет очень мало, а вторых - очень много. Тем более что основное внимание уделяется государством увеличению продолжительности жизни. Но кто будет содержать стариков? Ведь их нужно будет еще и лечить.

"Люди сейчас живут дольше, но это не значит, что они остаются здоровыми дольше. Наоборот. Теперь пожилые имеют большой набор болезней. Современные технологии скорее адаптируют человека к нездоровому образу жизни. Препараты, которые он принимает, не лечат его, а позволяют дольше находиться в нездоровом состоянии. Поэтому много становится людей пожилых и нездоровых. И мало тех, кто должен поддерживать состояние здоровья этих людей. Система направлена на поддержку здоровья нездоровых", - рассказал Аполихин.

Главной же задачей должно быть не дать заболеть. Он привел в пример советскую систему здравоохранения, ориентировавшуюся на профилактику болезней, которую переняли в Юго-Восточной Азии. Сейчас же Россия ошибочно ориентируется на западные страны.

По поводу рождаемости эксперт отметил, что материальные меры поддержки не помогут ее повысить. Так, по данным ВЦИОМ 2019 года, четверть молодых не хотят иметь детей по причине эгоизма.

"Не рожают в наиболее благоприятном возрасте, потому что не хотят, не видят смысла. Или пребывают в ложной иллюзии, что никогда не поздно. А на самом деле это поздно. Организм изнашивается, и организм, тем более женский, в 20 и 35 лет совсем разный", - отметил Аполихин.

Если же брак откладывается на потом и половина репродуктивного возраста проходит в беспорядочных половых связях, то возникают болезни. По данным ВОЗ, только около 1,5% бесплодия имеет генетические причины. Все остальное бесплодие приобретено в результате образа жизни. Поэтому первостепенное значение имеет репродуктивное поведение людей.

"Сегодня в стране бесплодных пар репродуктивного возраста более 15%. По критериям ВОЗ, это является угрозой национальной безопасности. Возраст сексуального дебюта составляет 16-17 лет. По данным академика Баранова, 20% девочек до 16 лет в Московской области уже имели половые контакты с несколькими половыми партнерами. Многие их них уже больны, отсюда и бесплодие. Мы сегодня видим уже туберкулез половых органов, который не видели 40 лет", - сказал врач.

Все это приводит к необходимости высокотехнологичной медицинской помощи перед, во время и после родов, потому что 77% рожениц имеют проблемы со здоровьем.

"Мы боремся с последствиями, но причины не в медицине, а в девиантном сексуальном поведении из-за отсутствия воспитания. В первые 5 лет до 74% браков заканчиваются разводом. И какие бы деньги мы ни вкладывали, не будет никакой демографии", - подчеркнул Аполихин.

Он привел очень простую мысль, о которой власти умалчивают. Если увеличивается число ЭКО, что подается как положительный процесс, то это очень плохо.

"Значит, растет спрос на эти технологии, которые есть результат нездоровья нации. И если есть высокая потребность в этом, то нация глубоко больна. ЭКО должно быть, но оно должно уменьшаться, а не увеличиваться", - заключил специалист.

По его убеждению, материальных мер мало, нужно воспитание, а главное - это ценности, прививаемые молодому поколению.