Си Цзиньпин поздравил Башара Асада с переизбранием

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Башара Асада с переизбранием на пост президента Сирийской Арабской республики.

В опубликованном тексте поздравления отмечается, что Китай и Сирия традиционно дружественны, а Сирия - одна из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с КНР.

"Я придаю большое значение развитию китайско-сирийских отношений, и я готов работать с президентом Башаром Башаром, чтобы использовать 65-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами в этом году как возможность для достижения более высоких результатов в отношениях между Китаем и Сирией. Китай твердо поддерживает Сирию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Он предоставит, в пределах своих возможностей, Сирии помощь в борьбе с эпидемией новой коронной пневмонии, оживит экономику и улучшит уровень жизни людей, а также продвинет китайско-сирийское сотрудничество на новый уровень", - подчеркнул лидер КНР.

Напомним, в конце марта этого года Пекин передал гуманитарную помощь в контролируемую правительством Асада часть провинции Идлиб.