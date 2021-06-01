01 Июня 2021
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Алексей Навальный по видеоконференцсвязи участвует в заседании суда. (2021) | Фото: t.me/rian_ru / РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект об онлайн-допросах свидетелей, потерпевших и экспертов

Сенаторы, члены комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и Валерий Пономарев готовятся внести в Госдуму законопроект, разрешающих следователям проводить допрос свидетелей, потерпевших и экспертов онлайн (посредством видео-конференц-связи), передает ТАСС.

"В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас практику онлайн-допросов широко используют суды, особенно актуальной она стала после начала пандемии коронавируса.

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Теги: онлайн-допрос, законопроект, свидетели, следствие



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