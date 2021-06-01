"Почта России" стала на шаг ближе к "счастливым эмитентам" бессрочных облигаций

"Почта России" стала еще на один шаг ближе к попаданию в число счастливчиков, которым разрешено выпустить бессрочные облигации. Средства от реализации таких ценных бумаг можно пустить на инвестпрограмму.

Сейчас компании мешает войти в число "счастливых эмитентов" формальность: по закону АО может выпускать бессрочные облигации, только если работает на российском рынке не менее пяти лет. Но АО "Почта России" было образовано только осенью 2019 года, до этого юридической формой компании было ФГУП. Сегодня депутаты Госдумы во втором чтении разрешили "Почте России" считаться правопреемником ФГУП. Завтра законопроект будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении.

Напомним, сейчас государство позволило выпускать бессрочные облигации 12 эмитентам. Возможностью уже воспользовались РЖД и Газпром, особенно завидные (для других компаний) результаты показывает железнодорожный монополист – удалось привлечь средства для покрытия значительной части строек и другой инвестпрограммы, на которую изначально не хватало значительно больше половины средств (на 2020 год).

Глава "Почты России" Максим Акимов на заседании совета по развитию финансового рынка при СФ отметил, что его компания "очень бы хотела получить возможность присоединиться к счастливым эмитентам бессрочных облигаций".

Впрочем, глава Банка России Эльвира Набиуллина (которая обещала "посмотреть, как вопрос решить") все же в ситуации с "Почтой России" видит проблему не в формальных препонах, а в надежности компании. "Вечные облигации – это инструмент, с которым надо быть очень внимательными. Они никогда не погашаются, и компании, конечно, хотят учитывать их как капитал. Но надо и инвесторов защитить. Поэтому и были установлены такие высокие требования к компаниям-эмитентам. Надо чтобы инструмент не утратил доверие инвесторов", - заключила глава регулятора.