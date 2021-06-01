Лидера запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар заочно приговорили к шести годам колонии

Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии главу Меджлиса крымских татар (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефата Чубарова по делу о массовых беспорядках в 2014 году.

Также его обязали выплатить штраф в 200 тыс. рублей, пишет "Интерфакс".

По версии следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, зная о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Крыма, где планировалось выслушать отчет правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками "Меджлиса". Заседание в итоге было сорвано, не менее 80 крымчанам пострадали, двое из них – мужчина и женщина – скончались.

В сентябре 2017 года приговором Верховного суда Крыма Чийгоз получил восенмь лет колонии общего режима. Ряд членов "Меджлиса" приговором суда наказаны за участие в массовых беспорядках.