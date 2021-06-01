"Крылья России": Аэропорт "Кольцово" стал "лидером пассажирских симпатий" по стране

Международный аэропорт "Кольцово" победил в номинации "Российский аэропорт года - лидер пассажирских симпатий", став лауреатом национальной авиационной премии "Крылья России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, в данной номинации учитывалось мнение путешественников. Всего в этом году в конкурсе приняла участие 21 воздушная гавань. Награждение прошло в Москве.

Напомним, что премия "Крылья России" имени Е.Е. Чибирева стартовала в 1997 г. и с тех пор проводится ежегодно. Среди экспертов, присуждающих награды, представители профессионального сообщества и специализированных средств массовой информации.

Ранее "Кольцово" уже удостаивался престижных отраслевых наград, среди которых премии "Воздушные ворота России" в номинациях "Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 млн пассажиров в год" и "Лучшая инфраструктура грузовых авиаперевозок" в 2020 г. в Апреле текущего года аэропорт был признан одним из лучших в мире по ковид-безопасности, получив максимальный рейтинг - Пять звезд от британского рейтингового агентства Skytrax.