Мария Захарова завела Telegram-канал по просьбе Владимира Соловьева

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова завела свой Telegram-канал. По ее словам, на этом настаивал журналист Владимир Соловьев.

"По многочисленным просьбам Владимира Рудольфовича Соловьева создала свой ТГканал. Отметим завтра это радостное событие нашим с ним эфиром в 9:00 на Соловьев Live", - анонсировала Захарова в своем первом Telegram-посте.

Судя по всему, контент в канале не будет сильно отличаться от того, что Захарова обычно публикует в Facebook. Так, уже во втором посте она начала комментировать международные дипломатические новости. Например, известие о том, что на саммит НАТО не пригласили Грузию и Украину.

"Генсек НАТО Столтенберг напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для этих стран". Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать", - пишет Захарова. - Жаль не упомянул Столтенберг Минские договорённости и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками".