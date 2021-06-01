"Заигрываться" в регулирование цен на продукты не нужно - Мантуров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары в стране "в целом стабильной". При этом министр призвал "не заигрываться" в регулирование цен на продукты.

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"Сегодня мы видим, что ситуация с ценами более или менее стабильна. И мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет соблюдаться в будущем", - цитирует "Интерфакс" высказывание Мантурова на форуме "Неделя ритейла 2021".

Он высказал мнение, что рост цен на продукты - "не совсем следствие пандемии, а последствие напечатанного кое-где большого количества ликвидности".