03 Июня 2021
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Экономика В России
(2019) | Фото: Общество МАЛЫШЕВА 73

"Заигрываться" в регулирование цен на продукты не нужно - Мантуров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары в стране "в целом стабильной". При этом министр призвал "не заигрываться" в регулирование цен на продукты.
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"Сегодня мы видим, что ситуация с ценами более или менее стабильна. И мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет соблюдаться в будущем", - цитирует "Интерфакс" высказывание Мантурова на форуме "Неделя ритейла 2021".

Он высказал мнение, что рост цен на продукты - "не совсем следствие пандемии, а последствие напечатанного кое-где большого количества ликвидности".

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Теги: денис мантуров, цены на продукты, регулирование цен



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