Стала известна причина обыска у экс-председателя "Открытой России"

Обыск у экс-председателя "Открытой России" (организация признана нежелательной на территории РФ) Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба.

"Обыск у Александра Соловьева проходит по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах", - написала в своем Telegram-канале организация "Правозащита Открытки".

Соловьев находится в статусе свидетеля, а дело находится в производстве ГСУ ГУМВД по Москве.

Ранее бывшего директора организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту. Следователи уже допросили его в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной. Также сообщалось об обыске в квартире Пивоварова в Санкт-Петербурге.

Утром оперативные мероприятия и обыски начались у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, на даче политика Дмитрия Гудкова тоже проводят обыски. Коме того, обыски идут у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России".