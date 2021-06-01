01 Июня 2021
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Происшествия В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Стала известна причина обыска у экс-председателя "Открытой России"

Обыск у экс-председателя "Открытой России" (организация признана нежелательной на территории РФ) Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба.

"Обыск у Александра Соловьева проходит по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах", - написала в своем Telegram-канале организация "Правозащита Открытки".

Соловьев находится в статусе свидетеля, а дело находится в производстве ГСУ ГУМВД по Москве.

Ранее бывшего директора организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту. Следователи уже допросили его в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной. Также сообщалось об обыске в квартире Пивоварова в Санкт-Петербурге.

Утром оперативные мероприятия и обыски начались у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, на даче политика Дмитрия Гудкова тоже проводят обыски. Коме того, обыски идут у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России".

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Теги: открытая россия, александр соловьев



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Ранее 01.06.2021 07:57 Мск Экс-директора "Открытой России" задержали и допросили в качестве подозреваемого

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