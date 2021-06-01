МВД: Мошенники используют дубликаты сим-карт для кражи денег со счетов

УМВД России по Екатеринбургу зафиксировали несколько случаев хищения денежных средств со счетов горожан. Для этого мошенники начали использовать дубликаты сим-карт, которые свободно получали у работников сотовых компаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, злоумышленники сообщают менеджеру о пропаже телефона, называют данные владельца и просят восстановить сим-карту. К сожалению, сотрудники сотовых компаний не всегда тщательно проверяют документы клиентов, что приводит к разглашению личных данных посторонним лицам.

В других случаях используются и поддельные паспорта или доверенности на получение номера. Имеются случаи и когда выброшенная хозяином сим-карта оставалась привязанной к счету и становилась ключом к его банковским счетам.

"МВД России, приводя пример подобных противоправных действий, сообщает о жителе Москвы, который в результате действий злоумышленников лишился около 26 млн рублей. В Екатеринбурге пока фиксируются единичные случаи таких преступлений, но тем не менее жителям города следует знать о подобных способах кражи", - сообщили в пресс-службе.

Полиция советует внимательно следить за состоянием сим-карты: если вдруг она перестала функционировать – незамедлительно выяснять причины, поскольку это может означать активацию дубликата. В данном случае необходимо незамедлительно заблокировать платежные средства, привязанные к телефону.

Специалисты также рекомендуют заключить "блокирующее" соглашение с сотовым оператором, которое запрещает получать копию сим-карты по доверенности. Также можно проконсультироваться со своей банковской организацией и оператором связи о дополнительных возможностях защиты денежных средств в подобных случаях.