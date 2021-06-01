01 Июня 2021
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Экономика В России
газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума окончательно одобрила законопроект о бесплатном доведении газа до участка

Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о бесплатном подведении газа до границ частных участков граждан. Поправок к документу не поступало, а президент ранее попросил парламентариев успеть принять закон до окончания весенней сессии. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уже завтра законопроект сможет одобрить Совет Федерации, после чего он поступит на подпись к президенту и может вступить в силу.

Напомним, идею бесплатно газифицировать дома, расположенные вблизи внутрипоселковых газопроводов, Владимир Путин выдвинул во время апрельского послания Федеральному собранию. Обеспечить всех желающих подключением бесплатно поручено до 2023 года. По подсчетам Минэнерго, бесплатная газификация может охватить 2 млн российских домохозяйств.

Ускоренное и бесплатное подведение газа к участку или дому будет полагаться тем, чей земельный участок расположен на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а мощность оборудования не превышает в 7 кубометров в час.

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Теги: госдума, газификация, подключение



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