01 Июня 2021
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Экономика В России
Алексей Мордашов (2020) | Фото: forbes.ru

Российские миллиардеры стали богаче почти на $36 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех обогатился основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, находящийся на четвертой строчке рейтинга, - на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.

Заметно выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина - на 5,43 миллиарда, до 29,3 миллиарда долларов, он занимает второе место.

На первом месте среди российских миллиардеров по-прежнему находится один совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин (рост состояния с начала года на 3,81 миллиарда долларов, до 33,8 миллиарда).

В декабре 2020 года сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на $486 млн. Это произошло благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре.

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, достигло 304,67 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу это составляло 23,154 триллиона рублей - сумма, эквивалентная 21,6% российского ВВП.

Лидером по приросту богатства стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов – его состояние выросло на 4,29 млрд долларов, до 9,36 млрд.

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Теги: богатейшие россияне, богатство, миллиардеры



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