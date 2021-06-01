Участники ПМЭФ выстроились в огромные очереди на тест на COVID-19

Завтра в Санкт-Петербурге официально открывается Международный экономический форум. В прошлом году из-за пандемии он был отменен, в этом же году пройдет в обычном, очном формате. Впрочем, на участников наложены некоторые ограничения. Например, они должны сдать анализы на коронавирус.

Телеведущая Наиля Аскер-заде опубликовала в своем Telegram-канале фотографии огромных очередей, в которых вынуждены стоять рядовые участники форума, чтобы сдать тест на COVID-19. "Для того, чтобы попасть на международный экономический форум в Питере надо сдать ПЦР-тест. Подруга рапортует: вот такая очередь сегодня утром выстроилась в пункте у Центра международной торговли в Москве", - пишет журналистка. Некоторые ее коллеги уже получили результаты. Так, своим тестом похвастался главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов: "Пцр перед форумом – отрицательный".

Ожидается, что в этом году на форуме лично будет присутствовать президент России Владимир Путин. Он выступит с приветствием и примет участие в пленарном заседании 4 июня, то есть под занавес форума, который пройдет 2-5 июня. Предполагается, что выступление главы государства будет объемным, также он пообщается с бизнесменами, инвесторами, ответит на вопросы информагентств.