Жителям Тюменской области предложили бесплатно провериться на антитела после прививки

Жители Тюменской области, которые поставили прививку от коронавируса "ЭпиВакКорона" могут бесплатно сдать анализ на наличие антител, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

"Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона". Исследование для привитых "ЭпиВакКорона" осуществляется на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

Провести исследование лучше всего как минимум спустя 42 дня после первой вакцинации. Для этого необходимо обратиться в больницу, где была поставлена прививка "ЭпиВакКорона". При себе необходимо иметь паспорт и сертификат о получении прививки от COVID-19, а также СНИЛС.