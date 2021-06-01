03 Июня 2021
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газпромнефть, нефтяники, новопортовское, танкер, арктика (2021) | Фото: Управление по корпоративным коммуникациям &quot;Газпромнефть – Ямал&quot;

35 млн тонн добыто на Новопортовском месторождении

35 млн тонн нефти и газового конденсата добыто специалистами "Газпромнефть-Ямал" на Новопортовском месторождении с начала промышленной эксплуатации, которая началась в 2012 году, передает корреспондент Накануне.RU. Полномасштабное освоение началось в 2016 году с момента запуска нефтеналивного терминала "Ворота Арктики", который позволил круглогодично отгружать сырье на танкерный флот.

газпромнефть, нефтяники, новопортовское, танкер, арктика(2021)|Фото: Управление по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть – Ямал"

Как сообщили Накануне.RU в управлении по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть – Ямала", сейчас на месторождении действуют 467 эксплуатационных скважин, из них 345 добывающих и 78 нагнетательных. Для эффективного освоения запасов «Газпромнефть-Ямал» применяет современные методы бурения и увеличения нефтеотдачи, внедряет перспективные цифровые технологии, развивает промысловую инфраструктуру.

газпромнефть, нефтяники, новопортовское, танкер, арктика(2021)|Фото: Управление по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть – Ямал"

Генеральный директор "Газпромнефть-Ямал" Алексей Овечкин отмечает: "Достижение очередного производственного рубежа подтверждает, что команда «Газпромнефть-Ямала» успешно справляется с поставленными задачами. Решать их помогают инновационные технологии, современные цифровые инструменты и грамотный подход к организации производственного процесса, а уникальная логистическая схема обеспечивает бесперебойную доставку новопортовской нефти потребителям".

газпромнефть, нефтяники, новопортовское(2021)|Фото: Управление по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть – Ямал"

Краткая справка. Новопортовское – одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Расположено за Северным полярным кругом в 30 км от побережья Обской губы, вдалеке от трубопроводной инфраструктуры. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также свыше 320 млрд кубометров газа. Нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» установлен в акватории Обской губы в 3,5 км от берега. Он обеспечивает круглогодичную отгрузку ямальской нефти в танкеры для ее транспортировки по Северному морскому пути. Нефть Новопортовского месторождения выделена в отдельный сорт Novy Port и по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0,1%). Экспортируется в Западную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Теги: газпромнефть-ямал, новопортовское месторождение,



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