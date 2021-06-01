01 Июня 2021
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Экономика В России
Квартира, новостройка, Лянтор (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

Аналитики назвали регионы с самым быстрым сроком накоплений на квартиру

Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Годом ранее этот срок составлял восемь лет.

По данным специалистов, ухудшила ситуацию пандемия коронавируса, повлиявшая на доходы граждан, пишут "Известия".

Лидерами по возможности накопления на однокомнатное жилье на вторичном рынке стали Ненецкий автономный округ и Магаданская область, там на это потребуется три года, в ХМАО-Югре — пять лет.

Дольше всего придется копить в Туве - 67 лет. В Карачаево-Черкессии можно приобрести жилье в течение 38 лет, за 26 — в Крыму.

Ранее эксперты назвали регионы с самыми доступными новостройками, а также вторичным жильем. Для расчетов аналитики "ДомКлик" ("дочка" Сбера) взяли квартиру площадью 45 кв. м, анализировали объявления, размещенные на платформе.

Оказалось, что самая дешевая вторичка в Ингушетии – там такую квартиру в среднем можно купить за один миллион рублей. Новостройки дешевле всего в Курганской области, там квартира такой площади будет стоить около 1,7 млн руб.

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Теги: квартира, покупка квартиры, накопления



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