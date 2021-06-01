Следствие ходатайствует о продлении до 12 месяцев срока ареста Сергею Фургалу

Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 12 месяцев. Заседание, на котором будет рассматриваться эта просьба, состоится 3 июня в 11 часов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В марте Фургалу продлили арест до 8 июня, в мае суд рассмотрел жалобу защиты экс-губернатора на продление ареста, но оставил ее без удовлетворения.

Еще в марте этого года Следственный комитет сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении Фургала. Предполагалось, что до конца апреля все участники дела ознакомятся с документами (в деле 75 томов), но в середине апреля стало известно, что у бывшего главы региона коронавирус, его перевели из СИЗО "Лефортово" в больничный изолятор в "Матросской тишине".

Напомним, Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Следствие полагает, что мотивом для преступлений стал конфликт бизнес-интересов. Смольский, по версии СКР, "перешел дорогу" Фургалу и его партнеру на ниве приема металлолома.

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призывают вести судебный процесс в Хабаровске, а Фургала перевести под домашний арест.