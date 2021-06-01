Губернатор Прикамья на Петербургском экономическом форуме договорится о развитии экономического потенциала региона

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорится, в частности, о развитии экономического и туристического потенциалов края, сообщили Накануне.RU в администрации региона.

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Всего запланировано подписание почти двух десятков соглашений. Тематика долгосрочных контрактов будет касаться ключевых вопросов развития Пермского края и его экономического потенциала. В частности, документы о сотрудничестве подпишут с крупными холдингами из газовой, теплоэнергетической отрасли, сфер туризма, сотовой связи, ЖКХ и транспорта, металлообработки и других. Благодаря им в Прикамье будет применяться высокотехнологичные продукты, знаковые инициативы.

Во второй день форума состоится расширенное заседание комиссии Госсовета, участие в котором примет и Махонин. Одним из главных вопросов обсуждения станет обеспечение долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, а также повышение финансовой самостоятельности регионов. В рамках форума планируется ряд встреч регионального кабмина с представителями судостроительной отрасли – они будут посвящены обсуждению возможности возрождения в Пермском крае судостроительного производства. Должны пройти рабочие совещания с руководителями банковского сектора и деревоперерабатывающей промышленности.

В деловую программу пермской делегации включены несколько встреч с представителями сферы туризма. На них обсудят создание и развитие туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Пермском крае, направленных на увеличение туристского потока в регион. На площадках ПМЭФ состоятся и межстрановые диалоги с представителями бизнес-сообществ государств Северной Америки и Африки, а также Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог "ЕАЭС – АСЕАН". В графике пермской делегации также запланированы встречи с зарубежными партнерами, на которых будут обсуждаться возможности сотрудничества и привлечения инвесторов.

ПМЭФ состоится со 2 по 5 июня. 4 июня на пленарном заседании очно выступит Владимир Путин.