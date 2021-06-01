01 Июня 2021
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"Тинькофф Банк" подал иск к "Вымпелкому" на 436 млн рублей

"Тинькофф Банк" подал иск к "Вымпелкому" (бренд Билайн) на сумму более 436 млн руб. Третьим лицом по делу привлекается Федеральная антимонопольная служба.

В картотеке дел подробностей об иске не сообщается, но, по данным Telegram-канала "Арбитр.", недовольство "Тинькофф Банка" может быть связано с тарифами на смс-рассылку.

Напомним, ранее ФАС предписала операторам большой четверки перестать занижать тарифы на смс-рассылку для компаний с госучастием (по сравнению с тарифами для частных банков). В "Тинькоффе" считают, что Билайн не исполнил предписание антимонопольщиков, причем некоторые тарифы смс-рассылок не только не снижались у оператора, но и росли.

Это уже второй иск к операторам сотовой связи со стороны "Тинькофф Банк", первый был предъявлен к МТС на сумму 1,1 млрд руб.

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Теги: тинькофф банк, билайн, вымпелком, смс-рассылка



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