В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3

В китайской провинции Цзянсу обнаружили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

41-летний мужчин из города Чжэньцзян был госпитализирован в конце апреля. 28 мая на основе анализов специалисты пришли к выводу, что он был инфицирован H10N3.

Все контактировавшие с заболевшим люди помещены под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока нет, передает ТАСС.

В феврале прошлого года, в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции, вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована в китайской провинции Хунань.

В марте текущего года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявленный в феврале у нескольких россиян новый тип птичьего гриппа A(H5N8), вероятно, в скором времени мутирует и сможет передаваться от человека человеку.