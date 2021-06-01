01 Июня 2021
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Общество За рубежом
(2006) | Фото: www-tc.pbs.org

В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3

В китайской провинции Цзянсу обнаружили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

41-летний мужчин из города Чжэньцзян был госпитализирован в конце апреля. 28 мая на основе анализов специалисты пришли к выводу, что он был инфицирован H10N3.

Все контактировавшие с заболевшим люди помещены под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока нет, передает ТАСС.

В феврале прошлого года, в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции, вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована в китайской провинции Хунань.

В марте текущего года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявленный в феврале у нескольких россиян новый тип птичьего гриппа A(H5N8), вероятно, в скором времени мутирует и сможет передаваться от человека человеку.

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Теги: Китай, птичий грипп H10N3



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