01 Июня 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске на два года раньше начнётся строительство по BIM-технологии детского сада

В Нижневартовске сроки начала строительства детского сада с использованием BIM-технологий, который будет расположен в одном из новых микрорайонов города, перенесены. К возведению важного социального объекта в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" приступят уже в этом, а не в 2024-ом году, как было заявлено ранее, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Скорректировать сроки начала строительства удалось после проведенных переговоров с региональным профильным департаментом и при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников во время традиционного аппаратного совещания у исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко.

"Идёт подготовительная работа по заключению контракта. Уже в сентябре мы будем знать компанию-подрядчика, которая приступит к строительству дошкольного образовательного учреждения. Объект будет расположен в 21 квартале, где в основном живут молодые семьи. Детский сад рассчитан на 320 мест и должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 г.", - рассказал во время совещания Виктор Ситников.

Нижневартовск – один из первых городов в Югре, который начал применять BIM-технологии – информационное моделирование здания. Основное преимущество использования такой методологии заключается в оперативности. Если раньше в момент проектирования здания специалисты обнаруживали ошибку, на исправление которой потребовалось бы изменить ранее подготовленные документы практически с самого начала, то виртуальный проект созданный с использованием BIM-технологии самостоятельно и автоматически не только обнаружит ошибку, но и поможет устранить её и исправить связанные элементы. Использование BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, поспособствует выработке оптимальных решений.

"С технической точки зрения данная технология очень интересна. Ее активно применяют в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Использование BIM-технологий будет способствовать выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, а также снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ", - отметил депутат думы Нижневартовска Дмитрий Давыдов.

Добавим, что с 1 января 2022 года применение технологий информационного моделирования (BIM-технологий) станет обязательным на всех объектах госзаказа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Теги: детский сад, BIM-технологии



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Ранее 04.03.2021 09:00 Мск В Нижневартовске по BIM-технологии возведут детский сад

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