Суд закрыл екатеринбургское кафе после вспышки кишечной инфекции у посетителей

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена работа кафе. Там обнаружили многочисленные нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о заведении "Матильда", что на улице Юлиуса Фучика: ранее там произошли четыре случая острой кишечной инфекции среди посетителей. После этого было проведено эпидемиологическое расследование.

В результате установлено, что в кафе не проводится ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением и непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также признаков инфекционных заболеваний.

"Нарушаются правила товарного соседства в холодильном оборудовании; не соблюдается температурный режим хранения продуктов, используемых в приготовлении блюд. Отсутствуют термометры в зоне складских стеллажей; отсутствуют контрольные термометры в холодильном оборудовании; выявлена продукция без маркировки. Кроме этого, нарушаются требования к сбору и обращению отходов, нарушается поточность технологических процессов, отсутствует маркировка на разделочном инвентаре", - перечислили все нарушения в Роспотребнадзоре.

А по результатам лабораторных испытаний в смывах из кафе были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Материалы эпидрасследования передали в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Тот вынес решение о приостановлении деятельности "Матильды" на 15 суток.