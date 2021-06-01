Израиль снимает почти все ковид-ограничения

С 1 июня в Израиле отменяют большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, так как заболеваемость и смертность из-за него стали очень низкими.

Отменены "зеленые пропуска" для вакцинированных и дистанцирование людей друг от друга, запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения работы заведений и т.п. Минздрав заявляет, что страна вернулась к нормальной жизни. Правда, масочный режим в помещениях по-прежнему действует. Также сохраняется запрет на выезд граждан в ряд стран.

Согласно официальным данным, в Израиле число новых случаев коронавируса упало почти до нуля, в то время как в январе было по 7-8 тыс. ежедневно. Число новых смертей исчисляется единицами после десятков зимой.

Считается, что низкие показатели заболеваемости коронавирусом достигнуты благодаря вакцинации. Почти 60% полностью вакцинированы, еще 3% - одной дозой. По отношению ко взрослому населению это почти 85%.

Однако общие показатели смертности показывают, что не все однозначно. Ранее мы писали, что зимой, после начала вакцинации, в Израиле резко возросла общая смертность, особенно среди стариков, которые были вакцинированы почти все. Как пишет доктор Яффа Шир Раз из IDC Herzliya (Междисциплинарный центр в Герцлии), в феврале-апреле рост смертности среди молодежи 20-29 лет составил 43% по сравнению со средней за тот же период в предыдущие пять лет (данные по 29 апреля, до давки у горы Мерон, где погибли десятки людей). Так, если в среднем в стране умирали 100 молодых людей, то в текущем году за этот срок умерли 143 человека. Это тем более странно, что молодых с положительным тестом на коронавирус было очень мало.

Также была обнаружена высокая корреляция между числом вакцинированных за день и количеством смертей за день в течение последующих нескольких дней, причем чем старше возрастная группа, тем этот интервал короче. Более точные выводы можно будет делать позже по росту общей смертности в стране в сравнении со смертностью из-за коронавируса.