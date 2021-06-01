Госдолг России в первом квартале вырос до 17% ВВП – Счетная палата

Счетная палата России опубликовала оперативный доклад о состоянии государственных финансов в первом квартале 2021 года.

Так, госдолг России в первом квартале вырос на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб. (около 17% ВВП). Внутренний долг находится на уровне 15,434 трлн руб., внешний — $56,1 млрд.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте увеличился на 226,5 млрд руб. или на 1,9%, и составил 13,802 трлн руб. (11,9 % ВВП), из них на счетах в Банке России – 8,679 трлн руб. (7,5% ВВП).

Совокупный госдолг регионов и муниципальных образований на 1 апреля 2021 года равнялся 2,798 трлн руб. и по сравнению с началом года (2,884 трлн руб.) снизился на 85,6 млрд руб., или на 3%. Снижение госдолга произошло в 35 регионах, еще в 35 – показатель остался на уровне начала года, а не имеет долговых обязательств Севастополь. Рост госдолга наблюдался в 14 регионах, из них наибольший: в Сахалинской области – на 63,2%; в Чукотском автономном округе – на 15,8%; в Ростовской области – на 9,2%.