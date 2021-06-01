На восстановление леса вдоль трассы Салехард - Надым потратят свыше 15,5 миллионов рублей

Департамент государственного заказа Ямала разместил на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ по восстановлению леса, вырубленного при строительстве дороги "Салехард - Надым", передает корреспондент Накануне.RU.

От исполнителя требуется до 1 октября 2025 г. восстановить лес в Пуровском районе на территории Таркосалинского лесничества. Заявки принимают до 2 июня. Аукцион состоится 4 июня. Начальная цена контракта составляет более 15,5 млн руб. Работы будут оплачены из средств федерального бюджета.

Напомним, 25 апреля власти региона приняли решение закрыть дорогу, из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. В целом же движение на участке 1160-1190 км автодороги Надым - Салехард будет ограничено до 12 июня.