Большинство родителей считают соцсети проблемой для детей

68% родителей в России считают проблемой долгое время, которое дети тратят на социальные сети и интернет в целом, говорится в результатах социсследования банка "Открытие".

По данным опроса, социальными сетями пользуются 74% российских детей. В возрасте 11−15 лет эта доля достигает 92%, а 16−18 лет — 97%.В соцсетях дети проводят 25% свободного времени.

Наибольшей популярностью пользуются YouTube, об этом сообщили 52% респондентов. Также популярны ВКонтакте, TikTok и Instagram, пишет Regnum.

Напомним, эксперты обращали внимание, что деструктивные течения в соцсетях стали массовым явлением. Смартфон, который есть почти у каждого ребенка, является прямым каналом связи с преступным миром - криминальными группами в соцсетях, заявляла председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", член экспертного совета по российскому ПО при Минцифры РФ Наталья Касперская.